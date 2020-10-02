‘Tek suçum hasta olmak’

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nde 2017’de taşeron firmada güvenlik görevlisi olarak çalışırken yakalandığı kanser nedeniyle uzun süre tedavi görmek zorunda kalan ve hastalığı yendikten sonra iş akdi feshedilen 2 çocuk annesi Tuğba Kurt (35), giriştiği hukuk mücadelesini kazandı. Ancak işe iade davasını kazanan Kurt’un sevinci, tazminat ödenerek, işbaşı yaptırılmamasıyla hayal kırıklığına döndü. Kurt, “Böbrek kanserine yakalanmıştım. Sık sık hastaneye gitmek zorunda kaldığım için 2019 yılında iş akdim feshedildi. Açtığım davayı kazandım. Hırsızlık, ahlaksızlık, yüz kızartıcı bir şey yapmadım. Sadece hastalandım. İşime dönmek istiyorum” diye konuştu.