23.02.2021 - 00:03 |
Tek tek dolaşıyor sorunları dinliyor
Merkezefendi Belediyesi’nin Çare Kapınızda projesi amacına ulaşıyor. ‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışı ile çalışmalarına tüm hızıyla sürdüren belediye, 12 mahallede 3 bin 890 hanenin kapısı tek tek çaldı.
Ekipler, vatandaşların kendilerine ulaştırdığı bin 658 talebin, bin 193 tanesini çözüme kavuşturdu, 281 talebin inceleme süreci devam ediyor. Daha yaşanabilir bir ilçe hedeflediklerini belirten Başkan Şeniz Doğan, “Hemşerilerimizin bize sesini duyurması için önlerindeki engelleri kaldırıyoruz, onları kapı kapı, hane hane ziyaret ediyoruz, sorunlarını yerinde dinliyoruz” diye konuştu.