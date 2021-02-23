Tek tek dolaşıyor sorunları dinliyor

Ekipler, vatandaşların kendilerine ulaştırdığı bin 658 talebin, bin 193 tanesini çözüme kavuşturdu, 281 talebin inceleme süreci devam ediyor. Daha yaşanabilir bir ilçe hedeflediklerini belirten Başkan Şeniz Doğan, “Hemşerilerimizin bize sesini duyurması için önlerindeki engelleri kaldırıyoruz, onları kapı kapı, hane hane ziyaret ediyoruz, sorunlarını yerinde dinliyoruz” diye konuştu.