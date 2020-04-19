Tek tek kapıları çaldı

Başkan Utku Gümrükçü, Çiğli’deki mahalle muhtarları ile birlikte tespit edilen ailelere ulaştı. İlk etapta Ahmet Taner Kışlalı, Aydınlıkevler, Maltepe, Evka 2, Evka 6, Sasalı ve Kaklıç Mahallelerinde dar gelirli aileleri ziyaret ederek gıda kolilerini teslim eden Başkan Gümrükçü’ye mahalle muhtarları ile belediye ekipleri eşlik etti. Gümrükçü, “Bu süreçte kentimizde yaşayan hiç kimseyi yalnız hissettirmeyecek ve her türlü ihtiyaçlarında Çiğli Belediyesi olarak yanlarında olacağız” dedi.