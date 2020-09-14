Tek tıkla Ahilik Haftası kutlaması

www.izmirahi2020.com adresinde Ahilik web sitesi oluşturan İESOB, yapılacak sınırlı etkinlikleri sitede yayınlayacak. 14-20 Eylül tarihleri arasında kutlanması planlanan 33. Ahilik Haftası etkinlikleri, pandemi tedbirleri nedeniyle bu yıl sadece bir gün içinde gerçekleştirilecek. Sitede geniş ve görsel bir Ahilik arşivi de yer alacak

Ahilik Haftası web sitesinde, Ahilik nedir, Ahi Evran kimdir, Ahilik Öğretileri ve Nasihatı nelerdir, Şed Kuşatma Töreni nasıl yapılır gibi soruların yanıtları ayrıntılı şekilde veriliyor. Sitede ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ve İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu’nun görsel mesajları da yer alıyor.

Dünya tanıyacak

Web sitesi ile Ahilik İlkelerini tüm dünyaya tanıtacaklarını belirten Mutlu, ‘Türkiye’nin en ücra köyündeki Ahi konulu bir ödevini yapacak öğrenci, Avrupa’da veya dünyanın her hangi bir yerinde Ahi öğretilerini merak eden biri, tarihçiler, araştırmacılar kısaca ilgi duyan herkes tek tıkla her yerde zengin bir kaynağa ulaşacak. Bu Türkiye’de bir ilk” dedi.