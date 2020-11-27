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    27.11.2020 - 07:00 |

    Tek vücut oldular

    İzmir, Manisa, Uşak, Denizli ve Aydın’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları il başkanlıklarınca eşzamanlı olarak basın açıklaması yapıldı.

    Tek vücut oldular

    İzmir, Manisa, Uşak, Denizli ve Aydın’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları il başkanlıklarınca eşzamanlı olarak basın açıklaması yapıldı. AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, “Bu eylem tüm toplumun huzuruna kastediyor, aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor” dedi. Manisa Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, Uşak Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Dalbudak ve Aydın Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde de, bu konuda mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

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