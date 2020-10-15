Tek yol şampiyonluk

Bucaspor’da 2007-08’de gençlik gelişim antrenörü, 2010-11’de Süper Lig’de Samet Aybaba’nın, 2014-15’te ise Mustafa Bahadır’ın yardımcılığını üstlenen 48 yaşındaki teknik patron, bu kez dümenin başına geçti. Cüneyt Biçer’in yardımcısı olarak 2017’de Altay’da ve geçen sezon Turgutluspor’da 3. Lig’de kupa sevinci yaşayan Arıkan, bu kez Bucaspor’la aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. “Bucaspor benim yabancı olmadığım bir kulüp” diyen Arıkan, “30 yıldır futbolun içindeyim. Buca Gençlik’in ilk oluşumunda görev aldım. Yabancısı olmadığım bir kulüpteyim. Bucaspor’un oyuncu yetiştirme kültürünü bilen bir adamım. Bu kültürü devam ettireceğiz. Bucaspor’un bir an evvel şampiyon olup üst liglere çıkması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.