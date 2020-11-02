‘Tek yürek olduk'

Konak Belediyesi, depremden en fazla etkilenen Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi’nde depremzede vatandaşların yemek, dinlenme, battaniye gibi ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir çadır kurdu. Gecenin geç saatlerine kadar, çadır alnında vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntı ve ihtiyaçlarını dinleyen Belediye Başkanı Abdül Batur, sorunlara anında çözüm için belediye ekiplerine talimat verdi. Acılarını paylaşan herkese teşekkür eden Başkan Batur, “Nerede ihtiyaç olursa orada tek yürek olarak dayanışma halindeyiz” dedi.