85,90BİST1.1120.00EURO9.750.91USD8.380.42ALTIN504.881.51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Tek yürek olduk'
    ABONE OL
    02.11.2020 - 07:00 |

    ‘Tek yürek olduk'

    Konak Belediyesi, depremden en fazla etkilenen Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi’nde depremzede vatandaşların yemek, dinlenme, battaniye gibi ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir çadır kurdu.

    ‘Tek yürek olduk'

    Konak Belediyesi, depremden en fazla etkilenen Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi’nde depremzede vatandaşların yemek, dinlenme, battaniye gibi ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir çadır kurdu. Gecenin geç saatlerine kadar, çadır alnında vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntı ve ihtiyaçlarını dinleyen Belediye Başkanı Abdül Batur, sorunlara anında çözüm için belediye ekiplerine talimat verdi. Acılarını paylaşan herkese teşekkür eden Başkan Batur, “Nerede ihtiyaç olursa orada tek yürek olarak dayanışma halindeyiz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... İzmir'i deprem vurdu, haberler peş peşe geliyor! Göz göre göre yıkım...

    Son dakika... İzmir'i deprem vurdu, haberler peş peşe geliyor! Göz göre göre yıkım...

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Binalar dayanıklı mı bilme durumumuz yok

    Binalar dayanıklı mı bilme durumumuz yok

    Sıradaki Haber