TEKDER’den Vali Köşger’e ‘hayırlı olsun’

İzmir’in yeni STK’sı Ticaret ve Ekonomi Kulübü (TEKDER), kente yeni atanan Vali Yavuz Selim Köşger’i ziyaret etti. TEKDER İzmir İl Başkanı Bayram Tüm, Köşger’e hayırlı olsun dedi. TEKDER’in uluslararası bir kuruluş olduğunu vurgulayan Tüm, İzmir’de yaptıkları ve yapacakları faaliyetlerle ilgili olarak Vali Köşger’e bilgiler verdi.

Vali Köşger’e, İzmir’deki yapılanmalarını anlattıklarını belirten Bayram Tüm, “TEKDER olarak sanayici, üretici, esnaf ve iş insanlarının sorunlarına ve taleplerine sahip çıkarak, iş hacimlerini genişleteceğiz. Toplumsal refah ve uzlaşmayı geliştirmek anlamında çalışmalarımız olacak. İş insanları, akademisyenler ve bürokratlardan oluşan bağımsız, bağlantısız gönüllü bir sivil toplum kuruluşuyuz” dedi.