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    HaberlerEge Haberleri Tekerlekler, mama kabına dönüşüyor
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    04.03.2020 - 00:01 |

    Tekerlekler, mama kabına dönüşüyor

    Sokak hayvanlarının her mevsim sağlıklı ve güvenli yaşayabilmesi için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, kullanılmayan lastik tekerlekleri yeniledi, boyayarak can dostlara mama kabı yaptı.

    Tekerlekler, mama kabına dönüşüyor

    İlçe genelinde 140 noktaya mama ve su takviyesi yapan ekipler, yaptıkları mahalle taramalarıyla sağlık sorunları olan can dostları belediyenin rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı.

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