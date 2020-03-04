04.03.2020 - 00:01 |
Tekerlekler, mama kabına dönüşüyor
Sokak hayvanlarının her mevsim sağlıklı ve güvenli yaşayabilmesi için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, kullanılmayan lastik tekerlekleri yeniledi, boyayarak can dostlara mama kabı yaptı.
İlçe genelinde 140 noktaya mama ve su takviyesi yapan ekipler, yaptıkları mahalle taramalarıyla sağlık sorunları olan can dostları belediyenin rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı.
Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.