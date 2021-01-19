Tekerlekli sandalyeleri atmayın!

DENİZLİ’de yaşayan Ali Sağdaç (38) işe yaramaz denilen tekerlekli sandalyeleri tamir ettikten sonra ihtiyaç sahiplerine hediye ediyor. Bir kablo fabrikasında teknisyen olarak çalışan Sağdaç, “Bugüne kadar 20 tekerlekli sandalyeyi tamir ettim. Bizim işimize yaramayan sandalyelere başkalarının ihtiyacı var” dedi.

5 ay önce bir arkadaşının ricası üzerine atıl durumdaki bir tekerlekli sandalyeyi tamir ettiğini anlatan Sağdıç, “Hem geri dönüşüme katkı sağlamak hem de ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak istiyorum. Tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan ancak satın alamayanlar var. Atılan tekerlekli sandalyeleri, yeniden kullanıma kazandırıyorum. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek beni, mutlu ediyor. İnsanlar, bana kullanmadıkları sandalyeleri getirebilir” diye konuştu. l DENİZ TOKAT DHA