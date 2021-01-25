Tekne sahipleri memnun

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin işletmesine bağlı özel ve ticari teknelerin bağlandığı limanlarda yeni yapılan fiyat güncellemeleri, ticari tekne sahiplerini memnun etti. S.S Yeni Bodrum Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi’nden Mustafa Günaydın ve Gümbet Koyu Kooperatifi’nden Bülent Can ile Hasan Kandemir, Başkan Osman Gürün’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir sorumluluğundaki limanlardan ticari teknelerin daha fazla yararlandığını belirten Gürün, “Pandemiden birçok sektör gibi ticari tekne sahipleri de etkilendi ve birçok rezervasyonları iptal edildi. Esnafımızın yanında olmak için 2021 fiyat düzenlemelerini buna göre yaptık” dedi.

Büyükşehir’in ücretlendirmesini yerinde bulduklarını dile getiren İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ise, “Özellikle işletme belgesi olan limanlarda yapılan zammı olumlu buluyoruz. Özel tekneler ve ticari teknelerin aynı ücretler ile değerlendirilmesine karşıydık. Rahatsızlığımız bu zam kararı ile bir nebze olsun çözülmüş oldu” diye konuştu.