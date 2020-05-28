Teknolojik ve çevreci iş modelleri geliyor

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlediği toplantılar dizisine devam ediyor. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nden Prof. Dr. Emin Akçaoğlu ile gerçekleştirilen online toplantıda “Coronavirüs İş Modellerini Değiştiriyor mu?” sorusunun yanıtı arandı. Pandemi sonrası bazı sektörlerin öne çıkacağını belirten Akçaoğlu, şöyle konuştu:



Bilişimde atılım



“En iyimser senaryoda dünya ekonomisi 5 trilyon dolar, en kötümser senaryoda ise 20 trilyon dolar küçülmesi bekleniyor. Hizmetler sektöründe çok ciddi bir sorun yaşandığı aşikar ama hizmetler sektörüne bir yandan da bir takım fırsatların çıktığı da söylenebilir. İmalat sanayi sektörünün de, sözünü ettiğimiz hizmetler sektörü de başta olmak üzere, diğer etkilenen sektörlerle bağı anlamında sorun yaşadığını görmek zor değil. Bütün sektörlerin bu dönemde dijitalleştiğini düşünürsek bilişim sektörü atılım yapacaktır. Hepimiz tarımın önemini çok iyi kavradık sanıyorum. Tarım ve tarıma bağlı sektörler öne çıkacak, gıda sektörü gelişecek. Dijital medya öne çıkıyor. Çevre sorunları gündemimize daha fazla girecek. Çevreye dayalı yenilikleri içerecek alanlar, hangi sektörde olursa olsun, çevreci teknolojiler ve üretimler bu dönemden sonra önemini artıracak. Sağlık ekipmanları, sağlık sarfiyat malzemeleri, depolama, dağıtım, lojistik faaliyetleri öne çıkmasını beklediğimiz alanlar.”



Üyeleri uyardı



Uzmanların görüşlerinin çok değerli olduğunu söyleyen İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt ise, “Pandeminin tamamen bitmesi anlaşıldığı kadarıyla zaman alacak ve bu yeni normale ayak uydurmak için tüm üyelerimizin önlemlerini almasını istiyoruz” dedi.