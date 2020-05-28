BİST104.9541.87EURO7.460.13USD6.770.07ALTIN373.091.21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Teknolojik ve çevreci iş modelleri geliyor
    ABONE OL
    28.05.2020 - 00:03 |

    Teknolojik ve çevreci iş modelleri geliyor

    İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği, salgın sonrası her sektörün dijitalleşme sürecine gireceğine dikkat çekti. Bu dönemle birlikte geleneksel iş anlayışlarının sona ereceği uyarısı yaptı

    Teknolojik ve çevreci iş modelleri geliyor

    İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlediği toplantılar dizisine devam ediyor. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nden Prof. Dr. Emin Akçaoğlu ile gerçekleştirilen online toplantıda “Coronavirüs İş Modellerini Değiştiriyor mu?” sorusunun yanıtı arandı. Pandemi sonrası bazı sektörlerin öne çıkacağını belirten Akçaoğlu, şöyle konuştu:

    Bilişimde atılım

    “En iyimser senaryoda dünya ekonomisi 5 trilyon dolar, en kötümser senaryoda ise 20 trilyon dolar küçülmesi bekleniyor. Hizmetler sektöründe çok ciddi bir sorun yaşandığı aşikar ama hizmetler sektörüne bir yandan da bir takım fırsatların çıktığı da söylenebilir. İmalat sanayi sektörünün de, sözünü ettiğimiz hizmetler sektörü de başta olmak üzere, diğer etkilenen sektörlerle bağı anlamında sorun yaşadığını görmek zor değil. Bütün sektörlerin bu dönemde dijitalleştiğini düşünürsek bilişim sektörü atılım yapacaktır. Hepimiz tarımın önemini çok iyi kavradık sanıyorum. Tarım ve tarıma bağlı sektörler öne çıkacak, gıda sektörü gelişecek. Dijital medya öne çıkıyor. Çevre sorunları gündemimize daha fazla girecek. Çevreye dayalı yenilikleri içerecek alanlar, hangi sektörde olursa olsun, çevreci teknolojiler ve üretimler bu dönemden sonra önemini artıracak. Sağlık ekipmanları, sağlık sarfiyat malzemeleri, depolama, dağıtım, lojistik faaliyetleri öne çıkmasını beklediğimiz alanlar.”

    Üyeleri uyardı

    Uzmanların görüşlerinin çok değerli olduğunu söyleyen İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt ise, “Pandeminin tamamen bitmesi anlaşıldığı kadarıyla zaman alacak ve bu yeni normale ayak uydurmak için tüm üyelerimizin önlemlerini almasını istiyoruz” dedi.

    Park halindeki araçlara çarpıp parka uçtuManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki iki araca çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde yaklaşık 250 metre gittikten sonra parkın içine girdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi: Bakan Koca 'ikinci dönemdeyiz' diyerek corona virüs için kritik uyarılarda bulundu

    Son dakika haberi: Bakan Koca 'ikinci dönemdeyiz' diyerek corona virüs için kritik uyarılarda bulundu

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

    Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

    Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

    Göktaşı mı düştü, nerede, hangi ilde? Göktaşı nedir, göktaşı düşmesi nasıl olur?

    Göktaşı mı düştü, nerede, hangi ilde? Göktaşı nedir, göktaşı düşmesi nasıl olur?

    Sıradaki Haber