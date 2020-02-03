03.02.2020 - 00:00 |
‘Tekrar çıkışa geçeceğiz’
TFF 3. Lig 1. Grup’ta evinde Anagold 24Erzincanspor’la 3-3 berabere kalan Ci Group Buca, galibiyet serisini bitirmenin üzüntüsünü yaşadı.
Teknik Direktör Ersin Aka, Erzincanspor karşısında mutlak galibiyet beklediklerini ancak 1 puana razı olduklarını söyledi. Aka, “Bu maça kadar çok iyi bir serimiz vardı, 3’te 3 yaparak zirve yarışına ortak olduk. Beraberliğe üzülüyoruz. Ancak hedefimizden sapmış değiliz. Biz potansiyeli yüksek bir takımız. Kendimize güvenimiz tam. Yeni transferlerimizin de uyumu ile tekrar çıkışa geçeceğiz” diye konuştu.
Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.