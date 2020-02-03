Teknik Direktör Ersin Aka, Erzincanspor karşısında mutlak galibiyet beklediklerini ancak 1 puana razı olduklarını söyledi. Aka, “Bu maça kadar çok iyi bir serimiz vardı, 3’te 3 yaparak zirve yarışına ortak olduk. Beraberliğe üzülüyoruz. Ancak hedefimizden sapmış değiliz. Biz potansiyeli yüksek bir takımız. Kendimize güvenimiz tam. Yeni transferlerimizin de uyumu ile tekrar çıkışa geçeceğiz” diye konuştu.