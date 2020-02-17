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    17.02.2020 - 00:04 |

    Tekstil çıkarması

    Tekstil çıkarması

    Gaziantep’te düzenlenen PENTEX Fuarı’na 20 üye firmayla katıldıklarını belirten EGSD Başkanı Hayati Ertuğrul, “Yeni bağlantılarla döndük” dedi.

    Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) üyelerinden oluşan 20 firmalık heyet, Gaziantep’te düzenlenen, PENTEX-9. Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı’nı ziyaret etti. Erkek, kadın, çocuk, spor giyim, dijital baskı ve konfeksiyon makineleri, kumaşlar ve aksesuarların yer aldığı geniş yelpazede sektörel ürünlerin sergilendiği fuarda EGDS üyeleri, yeni iş bağlantıları kurdu.

    Fuarların sektörel birliği artırdığını dile getiren EGSD Başkanı Hayati Ertuğrul, “Derneğimizin üyeleri hem ulusal hem de uluslararası alanda faaliyet gösteriyor. Dernek üyelerinin fuarlarda yer alması kendi firmaları ve EGSD’nin tanıtımının yanısıra iş ağının genişlemesi için büyük önem taşıyor” dedi. Hazır giyim ve tekstil sektörünün Türkiye’de gelişmeye devam edeceğini belirten Ertuğrul, “Gaziantep ile İzmir arasında köprü olma yolunda adımlar attık. Üyelerimiz dünyanın birçok ülkesine üretim yapan firmalar ile tanışma fırsatı yakaladı. İzmir Ticaret Odası’nın sektörel fuarlara gerçekleştirdiği heyet organizasyonları, bölge ticaretinin gelişimine katkı sağlıyor” diye konuştu.

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