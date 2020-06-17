Tekstilde dijitalleşmenin ilk adımları atılıyor

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD), tarafından gerçekleştirilen “Moda Endüstrisinde Tasarım ve Ürün Geliştirme Süreçlerinde Dijitalleşme” konulu toplantıda, pandemi sonrasında dijital süreçlere adaptasyon masaya yatırıldı. EGSD Başkanı Hayati Ertuğrul, üyelerin görüşlerini aldıklarını ve altyapı çalışmalarıyla ilgili hazırlıkları masaya yatırdıklarını belirtti.

İzmir Astaş Juki CAD/CAM Departmanı Sorumlusu Tekstil Mühendisi Sinan Şen ise tekstil sanayisinin uluslararası pazarda rekabet şansını artırmak için endüstri 4.0 ile paralel olarak dijital dönüşüme başladığını söyledi. 3 boyutlu giysi simülasyon sistemleri, uzaktan programlanabilir dikiş makineleri gibi yeni kavramların ortaya çıktığını dile getiren Şen, şöyle konuştu:

Maliyetsiz ve hızlı

“3 boyutlu bir modelin hazırlanması yaklaşık 4 saat sürüyor. Model hazırlanırken herhangi bir hammadde, yardımcı malzeme, üretim ve gönderim maliyeti oluşmuyor. Bütün ürünlerin sunumunu aynı anda internet üzerinden yapılabiliyor. Model üzerinde hızlı değişim yapma imkanı da yaratıcılığı artırıyor. Tüm bu dönüşüm için yapılan yatırımların yanında insana atırım da şart. Eğitim programları kapsamında liselerde, ön lisans ve lisans bölümlerinde, fabrikalar ve iş süreçleri üzerindeki dijital dönüşüm sektörle aynı düzen üzerinde takip edilmeli. Sektörün geleceği için personellerin yeni iş düzenlerine uygun olarak yetiştirilmesi gerekiyor.”