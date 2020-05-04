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    HaberlerEge Haberleri Tekstilde yan sanayi zorda
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    04.05.2020 - 00:04 |

    Tekstilde yan sanayi zorda

    Tekstilde yan sanayi zorda

    Ege Giyim Sanayicileri Derneği, (EGSD) üyelerinin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dinledi. Devletten beklentilerini kamuoyu ile paylaşmak istediklerini belirten EGSD Başkanı Hayati Ertuğrul, üyelerinin ayakta kalmak için enerji ve kira giderlerinin desteklenmesi başta olmak üzere teşviklerin artırılmasını istediğini söyledi. “Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki tedarik ve yan sanayiciler verilen ödeme, öteleme imkânlarından faydalanamıyor” diyen Ertuğrul, şöyle konuştu:

    Siparişler kaçıyor

    “Sektörde ciddi firma kaybı yaşanacağı için teşviklere yan sanayinin de eklenmesi gerekiyor. Avrupa’dan talep başladığında hazır olmalıyız. Enerji desteği verilmeli. İhracat siparişlerinin teslim sürelerinin uzaması sebebiyle, yüklenilen KDV tutarları, şirketlerin üzerinde devreden KDV olarak birikti. Cari dönem devreden KDV tutarlarının ihracat taahhüdüne istinaden iade edilmesi planlanabilir.”

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