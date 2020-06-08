‘Tekstilin geleceği dijitalleşmede yatıyor’

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD), “Moda Endüstrisinde Tasarım ve Ürün Geliştirme Süreçlerinde Dijitalleşme” konulu online toplantıda; Astaş Sanayi ve Tekstil Makine Cad/Cam Sorumlusu Sinan Şen, Genmak Makine Genel Müdürü Oktay Genevlioğlu, Masterkey Genel Müdürü Kerem Kadiroğlu ve Polytropon Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Rıza Temel’i konuk etti. Açılış konuşmasını yapan EGSD Başkanı Hayati Ertuğrul, “Etkinlikler ve ticari faaliyetlerin sanal ortama taşınması yeni fırsatlar doğuruyor. Dijital fuarlar geleceği temsil ediyor. Firmalar altyapılarını hazırlamalı” diye konuştu. EGSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Tecellioğlu San da, “Tüm paydaşlar, değişimin hızlı olduğu bu dönemde dijital dünyaya entegre olmak zorunda“ dedi.

‘Avatarla alışveriş’

Temel ise, “Dijital dönüşüm, yapmış olduğunuz modeli bütünleşik sistem üzerinden kurup müşterinize anında gönderebilme kolaylığı sağlıyor. Büyük markalar müşterilerine kendi vücut avatarları ile alışveriş yapma imkânı sunmaya hazırlanıyor” ifadelerini kullandı. 3D nin birçok noktaya dokunduğunu söyleyen Kadiroğlu da, “Dijitalleşme, firmaları pazarda daha özgür kılıyor” dedi. Genevlioğlu ise, “Sürecin tamamını simülasyon ile numune dikmeden gerçekleştiriyor olmamız gerek” diye konuştu. Şen de, okullarda yeni bölümler açıldığını söyledi, “Yeni neslin işgücüne katılmasıyla dijital gelişmelere uyum sağlayacağız” dedi.