Teleferik açıldı vatandaş akın etti

Denizli’de etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Bağbaşı Yaylası, iki ayın ardından devreye giren teleferik hattıyla çok sayıda kişiyi ağırladı. Tedbirler kapsamında teleferiklere kişi sayısı sınırı konulurken yayladaki restoran işletmelerinde sadece gel-al servisle hizmet verildi, bungalov ve yörük çadırlarına ise konaklayacak vatandaşlar alındı. İzmir ve Antalya gibi kara hasret kentlerden gelenler, “Harika bir duygu, soğuk olmasına rağmen manzaranın güzelliği içimizi ısıtmaya yetti” ifadelerini kullandı.