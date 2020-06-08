Teleferik yarın açılıyor

Tesisin girişinde ateş ölçümleri yapılacak. Gondollar ve Dede Dağı’nda bulunan restoran ve kafeler düzenli olarak dezenfekte edilecek. Restoran ve kafelerdeki oturma alanları sosyal mesafe kuralına göre düzenlenirken, servis personelinin de hijyen kurallarına göre servis yapması sağlanacak. Balçova Teleferik, daha önce olduğu gibi 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.