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    HaberlerEge Haberleri Teleferik yarın açılıyor
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    08.06.2020 - 00:03 |

    Teleferik yarın açılıyor

    Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan Balçova’daki Teleferik Tesisleri, yarın açılacak. Hijyen ve mesafe kurallarına dikkat edilerek hizmet verilecek tesiste, 8 kişilik teleferik gondollarına 4 kişi alınacak ve maskesiz ziyaretçi kabul edilmeyecek.

    Teleferik yarın açılıyor

    Tesisin girişinde ateş ölçümleri yapılacak. Gondollar ve Dede Dağı’nda bulunan restoran ve kafeler düzenli olarak dezenfekte edilecek. Restoran ve kafelerdeki oturma alanları sosyal mesafe kuralına göre düzenlenirken, servis personelinin de hijyen kurallarına göre servis yapması sağlanacak. Balçova Teleferik, daha önce olduğu gibi 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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