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    06.04.2020 - 00:03 |

    Telekonferanslı önlem

    Telekonferanslı önlem

    Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, koronavirüs salgını sürecinde belediye çalışmalarının büyük bölümünü telekonferans yöntemiyle yürütüyor. Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle telekonferansla görüşen Başkan İduğ, salgına karşı alınan tedbirlerin yanısıra rutin belediyecilik hizmetleriyle ilgili bilgileri de konferanslarla alıyor. Salgın tedbirleri nedeniyle koordinasyon toplantılarını ve kalabalık görüşmeleri kaldırdıklarını kaydeden Başkan İduğ, “Vatandaşa yaptığımız güvenlik uyarılarına önce kendimiz uyuyoruz. Dijital hizmetlerde öncü yapımızı kurum içi iletişim ağımızda da kullanıyoruz” dedi.

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