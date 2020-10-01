Telsizle kutlama

Daire Başkanı Gürhan İnal, Başkan Ergün’e İtfaiye Haftası dolayısıyla ‘Fahri Gönüllü İtfaiyeci Kimlik Kartı’ takdim etti. Tüm itfaiyecileri tebrik eden Başkan Ergün, “İtfaiye dairesindeki çalışan 627 arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zor bir görevi ifa ediyorlar. Her an dumandan zehirlenme, yangın içinde risk oluşturan tehlikeli bir görevi yerine getiriyorlar. Hepsinden Allah razı olsun” dedi. Başkan Ergün, itfaiye filosuna katılan 9’u ilk müdahale aracı, 1 tanesi ise itfaiye lojistik aracı olmak üzere toplam 10 aracın tanıtımı ise Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

‘Meslek olsun’

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, itfaiyeciliğin meslek olarak kabul edilmesi yönündeki çağrısını yineledi, “26 ve 27’nci dönemde itfaiyeciliğin meslek olarak kabul edilmesi için kanun teklifi verilmişti. Bu yasama yılında bu sorunu hep birlikte çözelim. Destek olalım, meslek olsunlar” dedi. Tüm Bel-Sen tarafından İstanbul’da düzenlenen İtfaiye Çalıştayı’na katıldığını da belirten Sertel, canları pahasına görev yapan itfaiyecilerin bu haklı taleplerine çözüm beklediklerini de vurguladı.