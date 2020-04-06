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    HaberlerEge Haberleri Temassız ateş ölçer
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    06.04.2020 - 00:05 |

    Temassız ateş ölçer

    Türkiye’ye 43 yıldır hizmet veren Elektral, koronovirüse karşı da özel bir ateş ölçer cihaz geliştirdi. Aynı zamanda maske otomatı da üreten firma, iki yeni ürünle mücadeleye katkı sağlamaya çalışacak.

    Temassız ateş ölçer

    Ateş ölçer amacıyla kullanılan Termal Tarama Modüllü Dedektör, Covid-19 virüsünü taşıyan ateşli hastaları 5 metreye kadar uzaktan tespit ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı Sayıl Dinçsoy, cihazı 1 yıllık ar-ge çalışmasının sonucunda geliştirdiklerini kaydetti.

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