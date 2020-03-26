Temassız hizmet

Belediyeler ve esnaf, koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemlerde en büyük yardımı teknolojiden alıyor. Çalışmalar aksamadan devam ediyor.

Türkiye’de görülen koronavirüs vaka sayısı her gün artarken belediyler ve esnafta hizmetleri aksatmamak adına teknolojiyi kullanıyor. Bornova Belediyesi, telefon aracılığı ile verilen hizmetlerini artırdı. 999 19 19 numaralı çağrı merkezi, 999 29 29 numaralı santral ve 0530 214 50 35 numaralı watsapp hattına ek olarak, 65 yaş üzerindekilerle kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 0530 398 53 92 numaralı sipariş hattı açtıklarını belirten Başkan Mustafa İduğ, “Görev ve sorumluluklarımızı, Bornovalıların sağlığını tehlikeye atmadan yerine getirmeye çabalıyoruz” dedi.

Zorunluluk teşkil etmeyen konular dışında telekonferansla koordinasyonu sağlayan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı da, “Hizmetin aksamaması için böyle bir karar aldık” dedi. Vatandaşın da taleplerini dinlediğini belirten Karakayalı, “Bu zorlu süreci atlatacağız” ifadelerini kullandı.

Bir tıkla kapıda

İnternetten taksi çağırma uygulaması EnTaksi’ye gösterilen ilgi de koronavirüs tehdidiyle ikiye katlandı. Yaptıkları işin ne kadar doğru olduğunu gördüklerini ifade eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, “Belediyelerin desteğiyle dezenfekte ettiğimiz araçlarımızla İzmirlilere günün 24 saati kesintisiz ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz” diye konuştu.

MTK’da WhatsApp hattı

Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi’nde (MTK) ise alınan önlemlerle işletmeler sorunsuz şekilde çalışıyor. Son olarak ‘WhatsApp İhbar Hattı’ açtıklarını belirten MTK Başkanı Abdullah Salkım, “0533 283 59 31 numaralı hat ile iletişime geçen işveren ve çalışanlarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. İzmir Ticaret Odası da normal günlere dönene kadar desteklerini sürdüreceğini açıkladı. Tüm odaların sorunlarının bir havuzda toplanıp yetkililere iletilmesi de faydalı olur” dedi.