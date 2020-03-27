27.03.2020 - 07:00 |
‘Temassız ticaretle devam ediyoruz’
SALGINA karşı önlemler alan Türkiye, dış ticaretin aksamaması için de temassız ihracat dönemine geçti.
SALGINA karşı önlemler alan Türkiye, dış ticaretin aksamaması için de temassız ihracat dönemine geçti. Bunun önemli olduğunu belirten, Ege Yaş Meyve Sebze Mamulleri Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Ticaret Bakanlığı, tüm sektörleri topyekün gözeten çözüm odaklı politikalarıyla ihracatın sürmesi için alternatif bir yol haritası belirledi. Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli gümrük kapılarında tampon bölgeler oluşturuldu. Bu tampon bölgelerde şoför ve dorse değişikliği yapılıyor. Şoförler tampon bölgelere özel bir forma giyerek, maske, dezenfektan ve eldiven gibi koruyucu önlemlerle giriş çıkış yapıyor” dedi.
KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.