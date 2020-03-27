‘Temassız ticaretle devam ediyoruz’

SALGINA karşı önlemler alan Türkiye, dış ticaretin aksamaması için de temassız ihracat dönemine geçti. Bunun önemli olduğunu belirten, Ege Yaş Meyve Sebze Mamulleri Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Ticaret Bakanlığı, tüm sektörleri topyekün gözeten çözüm odaklı politikalarıyla ihracatın sürmesi için alternatif bir yol haritası belirledi. Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli gümrük kapılarında tampon bölgeler oluşturuldu. Bu tampon bölgelerde şoför ve dorse değişikliği yapılıyor. Şoförler tampon bölgelere özel bir forma giyerek, maske, dezenfektan ve eldiven gibi koruyucu önlemlerle giriş çıkış yapıyor” dedi.