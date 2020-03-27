BİST91.5280EURO7,100,51USD6,400,09ALTIN335,170,42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Temassız ticaretle devam ediyoruz’
    ABONE OL
    27.03.2020 - 07:00 |

    ‘Temassız ticaretle devam ediyoruz’

    SALGINA karşı önlemler alan Türkiye, dış ticaretin aksamaması için de temassız ihracat dönemine geçti.

    ‘Temassız ticaretle devam ediyoruz’

    SALGINA karşı önlemler alan Türkiye, dış ticaretin aksamaması için de temassız ihracat dönemine geçti. Bunun önemli olduğunu belirten, Ege Yaş Meyve Sebze Mamulleri Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Ticaret Bakanlığı, tüm sektörleri topyekün gözeten çözüm odaklı politikalarıyla ihracatın sürmesi için alternatif bir yol haritası belirledi. Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli gümrük kapılarında tampon bölgeler oluşturuldu. Bu tampon bölgelerde şoför ve dorse değişikliği yapılıyor. Şoförler tampon bölgelere özel bir forma giyerek, maske, dezenfektan ve eldiven gibi koruyucu önlemlerle giriş çıkış yapıyor” dedi.

    KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.
    daha fazla video için
    Eva Mendes piyano müziği eşliğinde cam sildiABD'li oyuncu Eva Mendes, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 46 yaşındaki oyuncu, beş yaşındaki kızı piyano çalarken "Çocuk aktiviteleri için ipucu verin" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzon mebusu suikasta uğradı

    Trabzon mebusu suikasta uğradı

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    DSÖ’den izole olanlara ruh sağlığı uyarısı: Rutininizi koruyun

    DSÖ’den izole olanlara ruh sağlığı uyarısı: Rutininizi koruyun

    Sıradaki Haber