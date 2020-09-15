Temelden başladı kendi işini kurdu

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra, yüksek lisans için Almanya’ya giden Okan Ataman, sebze ve meyve yıkayarak girdiği sektörde patronluğa ulaştı. Bu süre içerisinde muhasebe, vergilendirme ve denetleme alanında yüksek lisansını da tamamlayan, İngilizce ve Almanca bilen Ataman, Karşıyaka’da markasıyla ufak bir pilavcı açtı. Somonlu, bonfileli, körili ve kuş üzümlü gibi çeşit çeşit pilav üreten Ataman, adını hızla duyurmayı başardı. Ataman, “Soğuk zincir kurarak İzmir’deki restoran, spor salonları ve iş merkezlerine pilav satışı yapmaya başladık. Talep oldukça iyi, restoranımızla birlikte her ay yaklaşık 450 kilo pilav satıyoruz. Hedefim şubeler açmak” diye konuştu.