Temiz çevre için harekete geçtiler

DAHA temiz bir ilçe için çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, atıkların ayrıştırılmasını kolaylaştırmak ve çevre temizliğini sağlamak amacıyla 2020 boyunca 160 bin evsel atık ve ambalaj atığı poşeti dağıttı. Ekipler, 50 mahalledeki 140 bin haneyi kapı kapı dolaştı, her ay 1 milyon 120 bin adet siyah, her iki ayda bir 1 milyon 120 bin adet mavi poşeti evlere ulaştırdı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemizin temizliği, hemşerilerimiz sağlığı için özellikle salgın sürecinin başından bu yana büyük bir titizlikle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.