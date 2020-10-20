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    20.10.2020 - 00:02 |

    Temiz ellerle durdurabiliriz

    Temiz ellerle durdurabiliriz

    Ellerimizin günlük hayat içinde, çevre ile her türlü ilişkimizi sağlayan, bu nedenle en çok mikroorganizma barındıran organımız olduğunu belirten Menekşe el ve Ayak Sağlığı Merkezi Kurucusu chiropody (El ve Ayak Sağlığı Uzmanı) Menekşe İzer, “Hatta günümüzde Kovid-19 pandemisinden dolayı koronavirüse yakalanma olasılığımız artar” dedi. “Gözle görülmeyen bu mikroplara karşı korunmak için bol bol ellerimizi yıkamalıyız” diyen İzer, şöyle konuştu:

    Kağıt havlu önerisi

    “Ellerin sık sık ılık su ve sabunla yıkanması, tırnakların kısa ve temiz olması; bulaşıcı hastalıkların artmasına ve yayılmasını önlemenin en etkili yoludur. Her iki elin parmak araları, başparmak, el ayası, ve el içi, tırnak uçları, el bileği sabun ile köpürtülerek en az 30 saniye ovalanır. Mikroorganizmalar nemli ortamlarda daha hızlı çoğaldığı için ellerin mutlaka kurulanması gerekir. Enfeksiyonların yayılmaması için de tek kullanımlık kağıt havlu kurulanması önerilir.”

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