Temiz enerji için işbirliği yaptılar

İzmir Üniversiteleri Platformu’nun 2020 yılındaki ilk toplantısı, Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Platformun bu dönemki Yürütme Kurulu Başkanı Yaşar Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, plan ve projeler değerlendirildi. Yeni dönemde platformun teması ‘temiz enerji’ olarak belirlendi. Dönem boyunca yapılacak etkinliklerde, belirlenen tema çerçevesinde içerikler oluşturulacak, çalıştaylar düzenlenecek. Ekim ayının sonunda üniversitelerin kadın voleybol takımları arasında ‘Üniversiteler Arası Dostluk Turnuvası’ gerçekleştirilmesi de kararlaştırıldı.