‘Temiz hava’ için bisiklete binin...

Başkan Ömer Günel, bu yıl ‘Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik’ temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleriyle birlikte bisiklete bindi. Kaskını takıp pedala basan Günel, temiz hava için karbondioksit salımını azaltmanın önemine dikkat çekti, “Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.