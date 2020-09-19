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    HaberlerEge Haberleri ‘Temiz hava’ için bisiklete binin...
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    19.09.2020 - 00:00 |

    ‘Temiz hava’ için bisiklete binin...

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında benzin, motorin ve LPG gibi yakıtlarla çalışan motorlu araçların neden olduğu hava kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla işe bisikletle gitti.

    ‘Temiz hava’ için bisiklete binin...

    Başkan Ömer Günel, bu yıl ‘Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik’ temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleriyle birlikte bisiklete bindi. Kaskını takıp pedala basan Günel, temiz hava için karbondioksit salımını azaltmanın önemine dikkat çekti, “Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.

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