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    24.02.2021 - 00:01 |

    Temiz ve kaliteli

    Ayvalık Belediyesi’nin Altınova Mahalleevi’nde kurduğu sosyal market, maddi durumu yetersin vatandaşın giysi ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor.

    Temiz ve kaliteli

    Vatandaşların giyebileceği kalitede temiz giysilerin yer aldığı markette hiç kullanılmamış giysiler de bulunuyor. Bağışta bulunmak isteyen yardımseverler Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 0 533 712 01 42 numaralı telefonundan yetkililere ulaşabilirler. Ayrıca Altınova, Küçükköy ve 150 Evler Ali Çetinkaya Mahalle evlerine de teslim edebilirler.

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