Temiz ve kaliteli

Vatandaşların giyebileceği kalitede temiz giysilerin yer aldığı markette hiç kullanılmamış giysiler de bulunuyor. Bağışta bulunmak isteyen yardımseverler Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 0 533 712 01 42 numaralı telefonundan yetkililere ulaşabilirler. Ayrıca Altınova, Küçükköy ve 150 Evler Ali Çetinkaya Mahalle evlerine de teslim edebilirler.