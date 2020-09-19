Temizlenen derelerle Körfez’e can suyu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen rehabilitasyon projesinin tamamlandığı Manda Çayı’nda incelemelerde bulundu. Tüm dere ıslah ve temizlik çalışmalarının Körfez temizliğine katkısı olduğunu belirten Soyer, “Burası eskiden beri gelen ve İzmir’in çıbanbaşı diyeceğimiz sorun kaynaklarından biriydi. Son durumu görmek gurur verici. Eskiden koku ve kirlilikten yanına yaklaşamadığımız yer, şimdi pırıl pırıl oldu” dedi.