‘Temizliği hatırladık’

2020 yılını Bergama’da ‘Çevre Yılı’ olarak ilan ettiklerini söyleyen Koştu, “Çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm bilinci oluşturmak için yaptığımız çalışmalarla ülkemizin örnek kentlerinden biri olduk” dedi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Bergama’da, geri dönüşüm ve sıfır atık için çalıştıklarını belirten Başkan Koştu, “Yaptığımız her proje ve çalışmaya çevre duyarlılığıyla yaklaşıyoruz. Kentlimize ve dünyamıza evlatlarımızın emaneti gözüyle bakıyoruz. Bu nedenle farkındalığımızı arttıracak, sürdürülebilir projeler üretiyoruz. Kısa süre içinde Bergama’ya kazandıracağımız Atık Getirme Merkezi ile geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda çok önemli bir adım daha atmış olacağız” diye konuştu.