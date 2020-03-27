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    HaberlerEge Haberleri Temizlik, barajları etkiledi
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    27.03.2020 - 07:00 |

    Temizlik, barajları etkiledi

    SALGINDAN korunmak için kişisel temizliğe özen gösterilmesi yönündeki uyarılar İzmir’de su tüketimi ciddi oranda arttırdı.

    Temizlik, barajları etkiledi

    SALGINDAN korunmak için kişisel temizliğe özen gösterilmesi yönündeki uyarılar İzmir’de su tüketimi ciddi oranda arttırdı. İZSU Genel Müdürlüğü’nün kente verdiği su miktarı Mart ayının ilk haftasından bu yana günlük ortalama 30 bin metreküp civarında arttı. Bu artışın aylık ve yıllık toplamlar göz önüne alındığında ciddi boyutlara ulaşacağını belirten İZSU yetkilileri, temizlik konusundaki özen ve çabanın özellikle ellerin yıkanması sırasında suyun boşa akıtılmaması konusunda da gösterilmesini istedi. Kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı’nda geçen yılın aynı döneminde 87.43 olan doluluk oranı yüzde 63.49’a düştü. Balçova Barajı, yüzde 24.81, Gördes yüzde 10.58, Ürkmez, yüzde 67.16, Kutlu Aktaş Barajı da yüzde 51.44 aktif doluluk oranına sahip.

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