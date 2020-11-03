Temizlik ekipleri Bayraklı’ya gitti

Dikili Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 25 kişilik özel ekip, depremden en çok etkilenen Bayraklı’ya yardıma gönderildi. Çalışmalarda yer alan ekip dışında bölgeye ihtiyaç olan malzemeler de belediye tarafından gönderildi. Yıkılan binaların olduğu alana giden Belediye Başkanı Adil Kırgöz de çalışmaları inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi, geçmiş olsun dileklerini iletti.Başkan Kırgöz, yaraların sarılması için gerekli tüm desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.