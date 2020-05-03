03.05.2020 - 00:01 |
Temizlik görevlileri için alkışlı destek
Denizli’de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü evlerinde geçirdi.
Kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar saat 21.00’de evlerinin balkonlarına çıkarak alkış tutup, Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Atatürk Caddesi’nde vatandaşlar balkonlara çıkıp, çöp toplayan belediyenin temizlik işçilerini coşku içerisinde alkışladı. Alkışlar arasında çöpleri araca yükleyen temizlik çalışanları da vatandaşları selamlayıp çalışmaya devam etti.
Esenyurt'ta yolda çökmeİstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.