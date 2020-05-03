Temizlik görevlileri için alkışlı destek

Kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar saat 21.00’de evlerinin balkonlarına çıkarak alkış tutup, Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Atatürk Caddesi’nde vatandaşlar balkonlara çıkıp, çöp toplayan belediyenin temizlik işçilerini coşku içerisinde alkışladı. Alkışlar arasında çöpleri araca yükleyen temizlik çalışanları da vatandaşları selamlayıp çalışmaya devam etti.