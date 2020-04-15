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    15.04.2020 - 07:00 |

    Temizlik işçilerine de alkış

    CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, salgın sürecinde alanda çalışan sağlık emekçileri ve diğer sektör çalışanlarının yanı sıra temizlik işçilerinin de olduğunu hatırlattı.

    Temizlik işçilerine de alkış

    CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, salgın sürecinde alanda çalışan sağlık emekçileri ve diğer sektör çalışanlarının yanı sıra temizlik işçilerinin de olduğunu hatırlattı. Birçoğunun risk sınıfına giren akciğer ve koah hastası olarak çalıştıklarına dikkat çeken, özlük haklarının iyileştirilmesini isteyen Beko, “Bir alkış da temizlik işçilerine yollayalım” dedi. Temizlik çalışanlarının sokaklarda risk altında olduğunu dile getiren Beko, “Buradan yetkililere sesleniyorum. Birçoğu taşeron olarak çalışan temizlik emekçilerinin durumu gözden geçirilmeli. KHK ile yerel yönetimlerde şirketlere geçirilen işçilerin aylık maaşları yetersiz ve belediyeden belediyeye, sözleşmeden sözleşmeye değişiklik gösteriyor. Farkların giderilmeli ve düşük alan işçilerin ücretleri en yüksek alanla eşitlenmeli. Ayrıca, işçilerin tamamına Cumhurbaşkanının vermiş olduğu söz tutulsun, kadro verilsin” dedi.

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