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    02.02.2020 - 00:05 |

    Temizlik işleri belediyede

    Gaziemir Belediyesi, 6.5 milyon lira karşılığında aldığı 19 yeni temizlik aracını hizmete soktu. Başkan Halil Arda, “Sokaklarda 35 plakalı araçlar gezecek” dedi

    Temizlik işleri belediyede

    Gaziemir Belediyesi, bir yıllık taşeron ödemesi olan 6.5 milyon lira karşılığında satın aldığı temizlik araçları, düzenlenen törenle hizmete girdi. Törende konuşan Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemirlilerin emanetine sahip çıkmak için çalıştığını, bu kapsamda temizlik işlerini taşerondan alarak belediye bünyesine geçirdiklerini söyledi.

    93 bini firmadan

    Başkan Arda, Taşeron firmaya ödenen rakamları yüksek buldum. Bunun yerine belediye meclisimizden oybirliğiyle karar alarak 6.5 milyon lira ile 19 adet temizlik aracı satın aldık. Artık Gaziemir sokaklarında 35 plakalı araçlar gezecek” dedi.

    Temizlik araçlarının ödemesinin büyük kısmının geri dönüşüm ihalesinden gelen payla tamamlanacağını da belirten Arda, “Bugüne kadar ilçemizin geri dönüşüm atıkları bir firmaya bedelsiz veriliyordu. Bundan kazancımız yoktu.

    Altı firmayı davet ettik ve açık bir ihale yaptık. Mensan firması, 955 bin artı KDV bize para ödemeyi taahhüt etti. Temizlik araçları için aldığımız 6.5 milyon liralık krediye aylık 192 bin lira para ödeyeceğiz. Bu şekilde yaklaşık 93 bin lirasını firmadan gelen payla tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

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