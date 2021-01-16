BİST1.524-1.43EURO9.030.77USD7.461.38ALTIN438.670.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Temizlik işlerinin ek binası yükseliyor
    ABONE OL
    16.01.2021 - 07:00 |

    Temizlik işlerinin ek binası yükseliyor

    Karesi Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiye Binası çalışmalarına devam ediyor.

    Temizlik işlerinin ek binası yükseliyor

    Karesi Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiye Binası çalışmalarına devam ediyor. Üçpınar Mahallesiyapımına başlanan inşaatta incelemelerde bulunan Başkan Dinçer Orkan, şantiye yetkililerinden bilgi aldı. Belediyenin kendi araçlarıyla çöp toplamaya başladığını, bu sayede kaynaklarını daha verimli kullandığını kaydeden Orkan, “996 metrekarelik yeni binamızı 15 Mart’tan önce hizmete almayı planlıyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dereceli okçunun göz göre göre ölümü

    Dereceli okçunun göz göre göre ölümü

    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

    Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

    Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

    Görev şehidi SAT subayı uğurlandı

    Görev şehidi SAT subayı uğurlandı

    Sıradaki Haber