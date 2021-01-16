Temizlik işlerinin ek binası yükseliyor

Karesi Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiye Binası çalışmalarına devam ediyor. Üçpınar Mahallesiyapımına başlanan inşaatta incelemelerde bulunan Başkan Dinçer Orkan, şantiye yetkililerinden bilgi aldı. Belediyenin kendi araçlarıyla çöp toplamaya başladığını, bu sayede kaynaklarını daha verimli kullandığını kaydeden Orkan, “996 metrekarelik yeni binamızı 15 Mart’tan önce hizmete almayı planlıyoruz” dedi.