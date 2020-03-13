13.03.2020 - 07:00 |
Temizlik seferberliği
Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki otogarlar, toplu taşıma araçları, haller ve ödeme noktalarında dezenfekte önlemlerini artırdı.
Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki otogarlar, toplu taşıma araçları, haller ve ödeme noktalarında dezenfekte önlemlerini artırdı.
Okullarda da koronavirüsle ilgili bilinçlendirme çalışmaları başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, haftasonları da ilaçlama çalışmaları yapıldığını belirtti.
Adalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladıAdalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri içeren bir acil eylem planı hazırladı. Eylem planının uygulanması bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip ediliyor.