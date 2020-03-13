Temizlik seferberliği

Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki otogarlar, toplu taşıma araçları, haller ve ödeme noktalarında dezenfekte önlemlerini artırdı.

Okullarda da koronavirüsle ilgili bilinçlendirme çalışmaları başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, haftasonları da ilaçlama çalışmaları yapıldığını belirtti.