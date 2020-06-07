Temizlik seferberliği

Belediye dalış ekibinin deniz dibinden, Temizlik İşleri Personelleri ile gönüllülerin de karadan yürüttüğü temizlik çalışması yaklaşık 2 saat sürdü. Etkinlik sonunda, torbalar dolusu atık malzeme toplandı.



‘Görevimiz’



Deniz dibinden ve karadan 100 kilo plastik, 35 kilo lastik ve 25 kilo da diğer maddeler olmak üzere 160 kilo atık toplandığı belirtildi. Başkan Ahmet Aras, “Yaşam kaynağımız olan çevreye karşı sorumluluğumuz çok büyük. Attığımız her adımda, bu bilinçle hareket ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Bodrum’da kaçak ve imara aykırı yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Kıyılarımıza yapılan yanlış uygulamalara göz açtırmayacağız, denizimizi, ormanımızı, toprağımızı korumak için var gücümüzle mücadele edeceğiz” dedi.