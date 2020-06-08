Temizlik seferberliği

Temizlik personeli tarafından köşe bucak temizlenen plajların yanı sıra deniz yüzeyi temizleme teknesi de sahil boyunca tur yaptı, denizdeki çöpleri topladı. Denizcilik Dairesi Başkanlığı’na bağlı dalgıçlar da çevre temizliğine dikkat çekmek dalış yaptı.

Sağlıklı gıda

İnsan sağlığını korumak için öncelikle doğanın korunması gerektiğini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Son dönemde görüldü ki sağlıklı gıdaya ulaşmak hayati önem taşıyor. Gıda kıtlığı yaşamamak, ekonomik olarak dara düşmemek için doğaya saygılı olunmalı ve onu korumak için öncelikle kirletmemeliyiz. Toprağı ve suyu korumak için doğanın dengesine saygı duyulmalı ve doğanın talan edilmesine izin verilmemeli” diye konuştu.