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    HaberlerEge Haberleri Temizlik seferberliği
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    08.06.2020 - 00:03 |

    Temizlik seferberliği

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, çevre duyarlılığını artırmak için 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde sualtı ve çevre temizliği yaptı. Kuşadası Kadınlar Denizi plajına maske, eldiven ve kişisel hijyen malzemelerinin atılacağı çöp kovaları yerleştirildi.

    Temizlik seferberliği

    Temizlik personeli tarafından köşe bucak temizlenen plajların yanı sıra deniz yüzeyi temizleme teknesi de sahil boyunca tur yaptı, denizdeki çöpleri topladı. Denizcilik Dairesi Başkanlığı’na bağlı dalgıçlar da çevre temizliğine dikkat çekmek dalış yaptı.

    Sağlıklı gıda

    İnsan sağlığını korumak için öncelikle doğanın korunması gerektiğini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Son dönemde görüldü ki sağlıklı gıdaya ulaşmak hayati önem taşıyor. Gıda kıtlığı yaşamamak, ekonomik olarak dara düşmemek için doğaya saygılı olunmalı ve onu korumak için öncelikle kirletmemeliyiz. Toprağı ve suyu korumak için doğanın dengesine saygı duyulmalı ve doğanın talan edilmesine izin verilmemeli” diye konuştu.

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