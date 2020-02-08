Temizlikte güçbirliği

TM Group Genel Müdürü Murat Büyükkara, sektörde değişen ihtiyaçlara cevap verebilmek adına önemli bir adım attıklarını söyledi, “Hızla değişen, gelişen ancak bir o kadar da sağlık riskleriyle karşı karşıya kalan dünyamız son zamanlarda ciddi şekilde salgın hastalıklarla mücadele ediyor. İşte tam bu noktada bizler de TM Grup olarak, bireysel ve toplumsal yaşam alanlarında ortama entegre olmuş hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı tedbir amaçlı başarılı uygulamalarıyla yoğun talep gören Yüksek Ziraat Mühendisi Oytun Nalbantoğlu’nun sahibi olduğu Dezenfeksiyon.Net markasını kendi bünyemize katmış bulunmaktayız” dedi. Dezenfeksiyon.Net Genel Müdürü Oytun Nalbantoğlu ise, 3 yıl önce kurduğu ve geliştirdiği firmasının artık TM Group gibi güçlü bir markanın çatısı altında hizmet vereceğini belirterek, bundan mutluluk duyduğunu ifade etti.