Tenisteki gururumuz, Cem ilkel

Sevgili tenis dostları, Türk tenisinin bugünkü bir numarası olan, kıymetli dostum Cem İlkel’le sizler için tenise dair sohbet ettik. 24 yaşındaki sporcumuz, disipliniyle ve tenise olan sevgisiyle gerçek bir spor insanı...



Şubat ayında, Fransa’da Quimper Bratagne Occidentale ATP Challenger Turnuvası’nda başarılı bir performans sergileyip finalde de Fransız Maxime Janvier karşısında kazanarak zirveye çıkan Cem İlkel, şampiyonluğunu anlattı, “Benim o seviyedeki ilk şampiyonluğum oldu bu. Fransa gibi bir tenis ülkesinde bunu kazanmak çok önemliydi. Maçlara biner izleyici geliyor. O insanların önünde böyle bir şeyi kazanmak önemliydi. Çalışmalarıma değdi... Öyle bir turnuvayı kazanmak, geleceğe dair motivasyonumu da yükseltti” dedi.

Tabii konumuz tenis olunca, “70 milyonluk ülkemiz nasıl olur da Yunanistan gibi, Bulgaristan gibi üst sıralamalara sporcu çıkaramaz?” şeklindeki klasik soruyu sormadan edemedim. İçtenlikle yanıt veren Cem İlkel, “Eksiğimizin spor kültüründen kaynaklandığını düşünüyorum. Bundan 10 yıl önceye kadar teniste sistemimiz yoktu. Şimdi federasyon ve kulüpler bir sistem oturttu. Türk çocuğu yetenekli olsa da, antrenman sıklığı başta olmak üzere çeşitli sebeplerle fark açılmaya başlıyor. Yabancılar bunu meslek olarak görüyor, bizlerdeyse spor hâlâ hobi olarak görülüyor. Bence kazanılmaya başlanan ve gelecekte kazanılacak başarılar, yavaş yavaş bu anlayışı değiştirmeye başladı” ifadelerini kullandı.



İnanmak ve disiplin

Bir numara olmanın kendisine ciddi bir sorumluluk yüklediğini dile getiren Cem İlkel, “Bir numara olmak, arkanızdan gelenleri yukarı çekme sorumluluğu yüklüyor. Ben bu süreçte açıkçası çıtayı yükseltmek istiyorum. Çünkü, Türkiye’de tenisçiler tenise başlarken uluslararası sıralamada ilk 50’ye, hatta ilk 100’e gireceğine inanarak başlamıyor. Bunu değiştirmemiz ve çocuk yaşta bu spora başlayanları da inandırmamız lazım” dedi.



Başarısında disiplinin yerini sorduğum Cem, “Her işin zor olduğunu düşünüyorum. Teniste ekstra sorumluluk ise bireysel olması. Sizi yukarı çekecek bir takımınız yok. O yüzden yılmamak lazım. Sabah kalktıktan sonra antrenmana gitmekten vazgeçmemek lazım. Disiplinle idman yapmaya devam etmek gerekiyor” yanıtıyla, kendisinden sonraki nesil için de örnek olacak mesajlar verdi.

İzmir’e dair sıcak duygular beslediğini belirten tenisin bir numarası, “İzmir, annemin şehri. O yüzden benim için kıymeti farklı. Çok Avrupai bir şehir. Spora yatkın bir kültürü var. İnsanlar spor yapmayı seviyor. Elbette bugün veteran kategorisinde tenisin yaygın olması, sonraki nesillere de örnek olacağı için, bu kentten iyi sporcuların yetişeceğine inanıyorum” dedi.



Yolun, bahtın açık olsun sevgili Cem İlkel. Ülkemize milli gururlar yaşatacağın nice başarı dileklerimizle...