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    HaberlerEge Haberleri ‘Terapi Bahçesi’ emin ellerde...
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    06.03.2020 - 00:03 |

    ‘Terapi Bahçesi’ emin ellerde...

    ‘Terapi Bahçesi’ emin ellerde...

    Engelli bireylerin hareket kabiliyetlerini artırmak ve sosyal yaşamda daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla kurulan ve Türkiye’nin en büyük özel alanlarından biri olan ‘Terapi Bahçesi’ Bornova Belediyesi’ne emanet edildi. Karacaoğlan Mahallesi’ndeki Erke Özel Sporcular Spor Kulübü Derneği tarafından inşa edilen 4 bin 500 metrekare alandaki parkın bakımı ve çalıştırılması, belediye tarafından yürütülecek. Dernek Başkanı Banu Kavalar’a teşekkür eden Başkan Mustafa İduğ, engellilerin toplumsal yaşama katılması için özel gayret gösterdiklerini ifade etti.

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