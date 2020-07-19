Tercih desteği

Sınav sonuçlarıyla birlikte Belediye Kültür Merkezi’nde öğrencilere uzman rehber öğretmenleri tarafından tercih ve yönlendirme çalışmaları yapıldı. Eğitimin, yaşamın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı İsmail Uygur, “Öğrencilerimizin doğru adımlar atmasını sağlamak, yetenekleri doğrultusunda analizler yaparak onlara rehberlik etmek amacıyla Tercih Günleri düzenledik” dedi.