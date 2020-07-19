BİST118.786-0.02EURO7.850.52USD6.860.07ALTIN399.440.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Tercih desteği
    ABONE OL
    19.07.2020 - 00:02 |

    Tercih desteği

    Torbalı Belediyesi, LGS sınavında ter döken öğrenciler için Tercih Günleri düzenliyor.

    Tercih desteği

    Sınav sonuçlarıyla birlikte Belediye Kültür Merkezi’nde öğrencilere uzman rehber öğretmenleri tarafından tercih ve yönlendirme çalışmaları yapıldı. Eğitimin, yaşamın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı İsmail Uygur, “Öğrencilerimizin doğru adımlar atmasını sağlamak, yetenekleri doğrultusunda analizler yaparak onlara rehberlik etmek amacıyla Tercih Günleri düzenledik” dedi.

    Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 54'e çıktıVan'da, batan kaçak göçmen teknesinde yapılan çalışmalarda 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Geçtiğimiz günlerde kimin eski gitarı, 6.010.000 ABD dolarına satılarak "açık arttırmada satılan en pahalı gitar" unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?

    Geçtiğimiz günlerde kimin eski gitarı, 6.010.000 ABD dolarına satılarak "açık arttırmada satılan en pahalı gitar" unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?

    Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

    Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

    Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

    Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

    Mide bulandıran olay! İfadesi pes artık dedirtti

    Mide bulandıran olay! İfadesi pes artık dedirtti

    Sıradaki Haber