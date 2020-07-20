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    HaberlerEge Haberleri Tercih Günleri’ne randevusuz gitmeyin
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    20.07.2020 - 00:03 |

    Tercih Günleri’ne randevusuz gitmeyin

    Tercih Günleri’ne randevusuz gitmeyin

    Buca Belediyesi, LGS’ye giren öğrencilere tercihlerinde destek olmak amacıyla “Tercih Günleri” düzenliyor. 28 Temmuz tarihine kadar Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikten tüm Bucalı lise adayları yararlanabilecek. Tercih Günleri, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle randevu sistemiyle gerçekleştirilecek. Öğrencilerin 439 10 10 (Dahili 3535 - 3536) numaralı telefondan randevu almaları ve randevu günü yanlarında sınav sonuç belgelerini getirmeleri yeterli.

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