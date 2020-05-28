Terk edilen binalar yıkıldı

Bu kapsamda, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu iki bina, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın talimatıyla yıkıldı. Mahallede huzursuzluk yaratan ve şikâyetlere yol açan yapıların yıkılması, bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Metruk binaların, güvenlik riskinin yanı sıra çevre ve görüntü kirliliği de yarattığına dikkat çeken Başkan Tugay, “Kimsenin yaşamadığı, terk edilmiş haldeki metruk yapılar kentler için pek çok açıdan ciddi bir sorun. Karşıyaka Belediyesi olarak, mevzuat çerçevesinde bu soruna karşı kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi