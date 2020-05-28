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    HaberlerEge Haberleri Terk edilen binalar yıkıldı
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    28.05.2020 - 00:02 |

    Terk edilen binalar yıkıldı

    Karşıyaka Belediyesi, halkın can ve mal güvenliği için tehdit oluşturan, terk edilmiş yapılara karşı mücadelesini sürdürüyor.

    Terk edilen binalar yıkıldı

    Bu kapsamda, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu iki bina, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın talimatıyla yıkıldı. Mahallede huzursuzluk yaratan ve şikâyetlere yol açan yapıların yıkılması, bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Metruk binaların, güvenlik riskinin yanı sıra çevre ve görüntü kirliliği de yarattığına dikkat çeken Başkan Tugay, “Kimsenin yaşamadığı, terk edilmiş haldeki metruk yapılar kentler için pek çok açıdan ciddi bir sorun. Karşıyaka Belediyesi olarak, mevzuat çerçevesinde bu soruna karşı kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi

    Park halindeki araçlara çarpıp parka uçtuManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki iki araca çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde yaklaşık 250 metre gittikten sonra parkın içine girdi.
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