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    HaberlerEge Haberleri Termal kamera takıldı
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    09.03.2020 - 07:00 | | ALİ GÜNDOĞAN

    Termal kamera takıldı

    MUĞLA’nın Marmaris ilçesindeki deniz gümrük kapısının gelen yolcu girişine termal kamera takıldı.

    Termal kamera takıldı

    MUĞLA’nın Marmaris ilçesindeki deniz gümrük kapısının gelen yolcu girişine termal kamera takıldı. Ayrıca, sağlık odası (karantina odası) kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ile ekipman kullanması kararı alındı. İlk olarak, Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan feribotla gelen 96 yolcunun, termal kamerayla kontrolleri yapıldı. 

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