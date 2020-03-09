09.03.2020 - 07:00 | | ALİ GÜNDOĞAN
Termal kamera takıldı
MUĞLA’nın Marmaris ilçesindeki deniz gümrük kapısının gelen yolcu girişine termal kamera takıldı.
MUĞLA’nın Marmaris ilçesindeki deniz gümrük kapısının gelen yolcu girişine termal kamera takıldı. Ayrıca, sağlık odası (karantina odası) kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ile ekipman kullanması kararı alındı. İlk olarak, Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan feribotla gelen 96 yolcunun, termal kamerayla kontrolleri yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.