02.03.2020 - 00:00 |
Termaliyle şifa kaynağı
Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir termal tesisin açılışına katılan Türk Kaplıca Tıbbi ve Balneoloji Derneği Başkanı Zeki Karagülle, insanlarda “Hastalanınca gitme anlayışının bitmesi, termal kaynakların günlük yaşantıya entegre edilmesi şart” dedi.
Bodrum’un altında çok eşsiz termomineral sular olduğunu anlatan Karagülle, “Romatizmal ve cilt hastalıklarında kullanabilirsiniz. Aşırı yorgunluk, stres, metabolik sorunlarda, yaşlanmanın sağlıklı yürütülmesinde de kullanılabilir” diye konuştu.
Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.