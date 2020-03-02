Termaliyle şifa kaynağı

Bodrum’un altında çok eşsiz termomineral sular olduğunu anlatan Karagülle, “Romatizmal ve cilt hastalıklarında kullanabilirsiniz. Aşırı yorgunluk, stres, metabolik sorunlarda, yaşlanmanın sağlıklı yürütülmesinde de kullanılabilir” diye konuştu.