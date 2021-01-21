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    HaberlerEge Haberleri Tersane bölgesine yenileme
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    21.01.2021 - 02:20 |

    Tersane bölgesine yenileme

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kumbahçe Mahallesi İçmeler Mevkii’nde bulunan, ilçenin yat imalat bakım ve onarım sektörünün merkezi konumundaki tersaneler bölgesinde incelemelerde bulundu. Aras; ekonomi, sanayi ve istihdama ciddi katkısı olan, geleneksel ahşap yat imalatının kalbi konumundaki alana sahip çıkacaklarını belirtti.

    Tersane bölgesine yenileme

    İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç’ten bölge esnafının ihtiyaçları, talepleri ve eksikleri ile ilgili bilgiler alan Aras; çevre düzenlemesi, yol bakım ve onarımı, aydınlatma gibi başlıca sorunların çözülmesi için gerekli talimatları ilgili birimlere iletti. Katı atık toplama sisteminin daha verimli çalışabilmesi adına da, mevcut konteynerlerin yerine daha büyük ve donanımlıları yerleştirilecek.
    Ayrıca, tersane bölgesinin turizme açılması ve gelen misafirlerin daha modern koşullarda ağırlanması için belediyeye ait bir alanda meydan projesi hayata geçirilecek.

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